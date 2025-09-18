Военно-патриотический слет «Зарница Кубани» прошел в Краснодарском крае

Слет длился семь дней. Его участники посетили образовательные лекции по недопущению фальсификации истории, присоединились к открытым диалогам с Героями России и ветеранами специальной военной операции. Также они могли проверить свои силы в военно-спортивных дисциплинах. Кроме того, для молодежи работали интерактивные и развлекательные площадки, проводили тематические мастер-классы, кинолектории и вечера бардовской песни. Лучшие участники слета были награждены почетными грамотами и ценными призами с символикой года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.