Военно-патриотический слет «Зарница Кубани» прошел в Краснодарском крае

Для его участников организовали лекции, мастер-классы, вечера бардовской песни и встречи с героями и ветеранами СВО.

Источник: Национальные проекты России

Более 440 человек стали участниками военно-патриотического слета «Зарница Кубани», который прошел в Краснодарском крае в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном центре гражданского воспитания молодежи.

Слет длился семь дней. Его участники посетили образовательные лекции по недопущению фальсификации истории, присоединились к открытым диалогам с Героями России и ветеранами специальной военной операции. Также они могли проверить свои силы в военно-спортивных дисциплинах. Кроме того, для молодежи работали интерактивные и развлекательные площадки, проводили тематические мастер-классы, кинолектории и вечера бардовской песни. Лучшие участники слета были награждены почетными грамотами и ценными призами с символикой года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Военно-патриотический слет “Зарница Кубани” в очередной раз доказал, что традиции служения Отечеству и готовности к его защите живы и передаются в надежные руки нового поколения кубанцев», — отметили в краевом центре гражданского воспитания молодежи.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.