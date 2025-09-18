Документы в смартфоне и цифровой МФЦ: на Kazan Digital Week обсудили, что ждет MAX будущем

Сервис MAX — не просто инструмент для переписки и звонков, а целая цифровая экосистема внутри одного приложения. Что нового появилось в приложении и чего ожидать в ближайшем будущем? Тему обсудили на форуме Kazan Digital Week, пишет ИА «Татар-информ».
За лето число пользователей MAX выросло в несколько сотен раз.
Генеральный директор VK Владимир Кириенко на форуме Kazan Digital Week сообщил, что отечественный мессенджер MAX сегодня объединяет более 35 млн пользователей.
«Еще в июне пользователей было всего около 100−200 тысяч человек», — отметил Кириенко. По его словам, ежедневно через приложение проходит свыше 15 млн звонков.
В сервисе началось тестирование каналов. Первым доступ получили авторы формата А+, те, у кого более 10 тыс. подписчиков. Сейчас в MAX зарегистрировано свыше 600 каналов, их совокупный охват превышает 5,5 млн человек.
Кириенко подчеркнул, что особое внимание уделяется безопасности: в мессенджере применяются надежные системы шифрования и соблюдаются все требования российского законодательства. Кроме того, активно ведется борьба с мошенничеством. «Время реакции на жалобу о мошенничестве составляет 5 минут», — заверил он.
Аналоги бумажных документов, запись в МФЦ и перенос чатов из «Сферума».
Сервис MAX продолжает развиваться: новые функции появляются практически каждую неделю. Уже на этой неделе станет доступна двухфакторная авторизация.
В будущем мессенджер должен превратиться в универсальную платформу для общения и взаимодействия с государственными сервисами. Одной из ключевых возможностей станет цифровой ID, который позволит заменить почти все бумажные документы цифровыми аналогами. В приложение будут встроены не только паспорт или СНИЛС, но и, например, студенческий билет или удостоверение многодетной семьи.
Уже сегодня в 30 регионах России через MAX можно воспользоваться услугами цифрового МФЦ: записаться на прием, уточнить адрес или график работы отделения. До конца года такой сервис планируют запустить по всей стране.
Отдельное направление — интеграция с образовательной платформой «Сферум».
«Когда регион “переезжает” в Max, здесь автоматически создаются все чаты, которые были в “Сферуме” раньше», — отметил Кириенко.
Кроме того, в мессенджере появился безопасный режим для детей. В этом формате звонки разрешены только от контактов из списка или одноклассников, а родители могут, например, отправить в школу справку об отсутствии ребенка.
«Замечательно, когда есть возможность не носить с собой документы».
Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин считает, что Россия запоздала с запуском собственного мессенджера, однако решение о его создании оказалось абсолютно верным, что подтверждает опыт других стран.
По словам Хайруллина, ключевым преимуществом российского сервиса становится цифровой ID. «Это замечательно, когда есть возможность не носить с собой документы», — сказал министр.
Он добавил, что Татарстан вошёл в число пилотных регионов по внедрению MAX в различные структуры. При этом, переходя на новую платформу, в республике стараются избегать перегибов и акцентировать внимание на её преимуществах.
Вузы переходят в MAX.
Замминистра образования России Андрей Омельчук сообщил, что чаты в мессенджере MAX уже созданы в 450 университетах страны.
«Мы начали это уже в сентябре, поэтому 100% охвата пока нет, но университетам удобно», — отметил замминистра.
По его словам, одним из ключевых преимуществ платформы является автоматизация процессов: например, чат абитуриентов после зачисления автоматически преобразуется в чат первокурсников.
Омельчук также выразил уверенность, что переход на MAX станет стимулом для развития множества новых сервисов внутри приложения. В завершение он предложил Раису Татарстана Рустаму Минниханову протестировать в одном из вузов республики цифровой студенческий билет — функцию, которая скоро появится в мессенджере.