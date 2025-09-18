МВД Эстонии: не стоит превращать закрытие границы в цирк

«Не следует превращать этот вопрос [закрытия эстонско-российской границы] в цирк, когда кто-то в парламенте что-то пропоет, а все остальные будут танцевать под его музыку», — цитирует высказывание Таро «Интерфакс».
По словам главы эстонского МИД, решение о режиме работы границы принимается с учетом ряда важных моментов. В их числе: анализ угроз, рекомендации органов безопасности и координация действий с соседями.
Министр подчеркнул, что в рамках усиления пограничного контроля уже реализован комплекс мер. В частности, полностью прекращено автомобильное движение через пункт пропуска «Нарва», установлен таможенный досмотр для блокировки перемещения санкционных товаров, а также ужесточены миграционные правила — включая запрет на въезд по визам третьих стран.
Глава МИД Эстонии указал, что ввод дополнительных мер будет возможен лишь при ухудшении ситуации в сфере безопасности.
16 сентября фракция оппозиционной в Эстонии партии «Отечество» инициировала внесение в парламент законопроекта о полном закрытии государственной границы с Российской Федерацией. В пояснительной записке указывалось обострение обстановки на восточном фланге НАТО, связанное с нарушением воздушного пространства Польши. Парламентарии также сослались на прецеденты соседних государств: полное закрытие границы Финляндией с РФ, а также активные дебаты по аналогичным мерам в Латвии и Литве.