МВД Эстонии: не стоит превращать закрытие границы в цирк

16 сентября фракция оппозиционной в Эстонии партии «Отечество» инициировала внесение в парламент законопроекта о полном закрытии государственной границы с Российской Федерацией. В пояснительной записке указывалось обострение обстановки на восточном фланге НАТО, связанное с нарушением воздушного пространства Польши. Парламентарии также сослались на прецеденты соседних государств: полное закрытие границы Финляндией с РФ, а также активные дебаты по аналогичным мерам в Латвии и Литве.