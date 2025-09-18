Арбитраж утвердил решение о возврате Омской области земли в курортном Чернолучье

Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение областного арбитража о двух участках земли в Чернолучинском поселении, в итоге они возвращаются в собственность региона. Общая площадь спорных земель — более 71 тысячи кв. м.
Ранее участки были приватизированы с нарушением закона. Их кадастровая стоимость оценена в 3,6 млн рублей. В 2007 году их выкупило ЗАО «НПФ “Призматрон”, затем они перешли к ООО “Ривьера”.
Весной 2025 года областной арбитраж постановил вернуть участки Омской области. Собственник же ныне не смог оспорить это решение. Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил постановление без изменений, жалобу — без удовлетворения.
Прокуратура области будет контролировать исполнение вердикта после вступления его в законную силу.
Ранее «КП Омск» сообщала, что компания «Кедр» вернула мэрии Омска землю в парке культуры и отдыха имени 30 лет ВЛКСМ.