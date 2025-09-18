В Карачаево-Черкесии впервые открыли пункт проката вещей для новорожденных

Торжественное открытие первого в Карачаево-Черкесии пункта проката предметов первой необходимости для новорожденных, созданного в соответствии с целями нацпроекта «Семья», прошло в Черкесске. Об этом сообщили в министерстве труда и социального развития региона.
Новый пункт будет работать на базе республиканского стационарного реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья «Росинка». Предметы в нем будут выдавать во временное пользование бесплатно. Воспользоваться услугами пункта проката могут матери-одиночки, студенческие семьи, многодетные и малоимущие родители, а также те, кто воспитывает ребенка с инвалидностью. При этом можно взять не более двух предметов за раз.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.