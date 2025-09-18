В Карачаево-Черкесии впервые открыли пункт проката вещей для новорожденных

Новый пункт будет работать на базе республиканского стационарного реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья «Росинка». Предметы в нем будут выдавать во временное пользование бесплатно. Воспользоваться услугами пункта проката могут матери-одиночки, студенческие семьи, многодетные и малоимущие родители, а также те, кто воспитывает ребенка с инвалидностью. При этом можно взять не более двух предметов за раз.