Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое мужчин умерли в Брестской области от укусов насекомых — осы и шершня

В Пинском и Ивацевичском районах укусы насекомых привели к смерти двух мужчин.

Источник: Комсомольская правда

В Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси рассказали, что в Пинском и Ивацевичском районах зафиксированы смертельные укусы насекомых.

Эксперты напомнили, что последствия от укусов насекомых могут быть непредсказуемы: от легких покраснений на коже до летального исхода. Тяжелая аллергическая реакция может стать причиной смерти.

В Пинском районе шершень укусил 51-летнего мужчину. После укуса он зашел в дом, сказал супруге, что его во дворе ужалило насекомое и упал. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

Похожий случай произошел в Ивацевичском районе. 67-летнего мужчину в область руки ужалила пчела.

«Пенсионер достал жало, спустя непродолжительное время он почувствовал боль в области укуса», — рассказали специалисты.

Мужчина дошел до машины и упал. Спасти его не удалось. В обоих случаях были проведены судебно-медицинские экспертизы. Установлено, что смерть мужчин наступила от анафилактического шока на укус насекомых.

Эксперты советуют при аллергической реакции на укусы насекомых проконсультироваться с врачом, иметь при себе или принимать сезонно антигистаминные препараты.

Ранее мы писали, как шершни до смерти кусают людей в Беларуси: «Сказал, что уже ничего не видит».

Прочитайте, что белорусов предупредили об опасных приманках, разбрасываемых с воздуха под Минском: «Если попало на кожу, промыть содой и срочно обратиться к врачу».

Еще узнайте, что олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал, стоит ли жениться в 16 лет: «Первый брак был недолгим».