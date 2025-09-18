Двое мужчин умерли в Брестской области от укусов насекомых — осы и шершня

В Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси рассказали, что в Пинском и Ивацевичском районах зафиксированы смертельные укусы насекомых.
Эксперты напомнили, что последствия от укусов насекомых могут быть непредсказуемы: от легких покраснений на коже до летального исхода. Тяжелая аллергическая реакция может стать причиной смерти.
В Пинском районе шершень укусил 51-летнего мужчину. После укуса он зашел в дом, сказал супруге, что его во дворе ужалило насекомое и упал. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.
Похожий случай произошел в Ивацевичском районе. 67-летнего мужчину в область руки ужалила пчела.
«Пенсионер достал жало, спустя непродолжительное время он почувствовал боль в области укуса», — рассказали специалисты.
Мужчина дошел до машины и упал. Спасти его не удалось. В обоих случаях были проведены судебно-медицинские экспертизы. Установлено, что смерть мужчин наступила от анафилактического шока на укус насекомых.
Эксперты советуют при аллергической реакции на укусы насекомых проконсультироваться с врачом, иметь при себе или принимать сезонно антигистаминные препараты.
