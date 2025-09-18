Во время «Кросса нации» в Уфе перекроют несколько улиц

Как сообщили в мэрии города, забеги пройдут 19 сентября сразу на четырех площадках: в парке культуры и отдыха «Демский», СОК «Биатлон», сквере 50-летия СССР и на стадионе «Водник». 20 сентября центральным городским стартом станет забег в парке «Кашкадан». Участникам предстоит преодолеть дистанцию 2 км.
В Дёмском районе 19 сентября с 8.30 до 12.00 ограничат движение транспорта из-за проведения мероприятия. Будут перекрыты улицы Правды (от Ухтомского до Мусы Джалиля), Ухтомского (от Правды до Островского), Островского (от Ухтомского до Мусы Джалиля), Мусы Джалиля (от Правды до Островского). Выезд из близлежащих дворов будет закрыт.