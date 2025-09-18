Во время «Кросса нации» в Уфе перекроют несколько улиц

В Дёмском районе 19 сентября с 8.30 до 12.00 ограничат движение транспорта из-за проведения мероприятия. Будут перекрыты улицы Правды (от Ухтомского до Мусы Джалиля), Ухтомского (от Правды до Островского), Островского (от Ухтомского до Мусы Джалиля), Мусы Джалиля (от Правды до Островского). Выезд из близлежащих дворов будет закрыт.