Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во время «Кросса нации» в Уфе перекроют несколько улиц

В столице Башкирии состоится «Кросс нации».

Источник: Башинформ

Как сообщили в мэрии города, забеги пройдут 19 сентября сразу на четырех площадках: в парке культуры и отдыха «Демский», СОК «Биатлон», сквере 50-летия СССР и на стадионе «Водник». 20 сентября центральным городским стартом станет забег в парке «Кашкадан». Участникам предстоит преодолеть дистанцию 2 км.

В Дёмском районе 19 сентября с 8.30 до 12.00 ограничат движение транспорта из-за проведения мероприятия. Будут перекрыты улицы Правды (от Ухтомского до Мусы Джалиля), Ухтомского (от Правды до Островского), Островского (от Ухтомского до Мусы Джалиля), Мусы Джалиля (от Правды до Островского). Выезд из близлежащих дворов будет закрыт.