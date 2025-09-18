Ричмонд
Лавров назвал условие, при котором Россия готова на компромиссы по Украине

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россия готова искать компромиссы по урегулированию на Украине при условии, что законные интересы Москвы в сфере безопасности будут обеспечены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: © РИА Новости

«Президент России Владимир Путин не раз говорил, что в конечном итоге устойчивая договоренность — это компромисс. Мы готовы их искать при условии, что наши законные интересы в сфере безопасности, законные интересы русских людей на Украине будут обеспечены так же, как и законные интересы других участников такой договоренности», — сказал министр в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале».

