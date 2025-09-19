Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опрос: как россияне видят будущее технологий

Редакции Новостей, Науки и Hi-Tech Mail интересуются мнением читателей о том, каким они видят будущее, как относятся к интеграции технологий в разные сферы жизни, какие возможности и угрозы эти процессы несут, смогут ли роботы полностью заменить человека и боятся ли «восстания машин».

Ольга Толкачева
Автор Новости Mail

Искусственный интеллект и автоматизированные системы постепенно берут на себя задачи, которые раньше выполняли люди. В ближайшие 25 лет ученые прогнозируют настоящую технологическую революцию, которая повлечет кардинальное изменение разных сфер жизни — медицины, транспорта, промышленности и даже творчества.

В медицине ожидается появление роботов, которые способны проводить хирургические операции, а искусственный интеллект будет помогать диагностировать болезни, определять генетическую предрасположенность и подбирать индивидуальное лечение, вплоть до редактирования генов. Протезы смогут полностью заменять естественные конечности, а органы и ткани — печататься на специальных 3D-принтерах.

В промышленности прогнозируется широкое внедрение автономной техники и роботов, что позволит многократно увеличить объемы производства. Искусственный интеллект сможет контролировать работу заводов, а использование биоразлагаемых материалов и «зеленых» технологий поможет минимизировать ущерб экологии.

В транспортной отрасли кратно вырастет число беспилотных автомобилей, роботов-доставщиков, будет развиваться умная инфраструктура и появятся новые виды топлива.

Меняться будет и сфера творчества. Цифровые аватары, виртуальная реальность, целые метавселенные создадут новые форматы искусства и общения, а ИИ-технологии будут создавать шедевры вместо человека.

Быстрый прогресс несет не только возможности, но и риски. Главный вопрос — сможет ли человечество адаптироваться к новой реальности и сохранить контроль над технологиями.

Редакция Новостей Mail приглашает вас принять участие в опросе, чтобы узнать, каким вы видите будущее, как относитесь к внедрению технологий в жизнь, какие возможности и угрозы в них видите и допускаете ли вы вероятность «восстания машин».