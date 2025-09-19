Опрос: как россияне видят будущее технологий

Искусственный интеллект и автоматизированные системы постепенно берут на себя задачи, которые раньше выполняли люди. В ближайшие 25 лет ученые прогнозируют настоящую технологическую революцию, которая повлечет кардинальное изменение разных сфер жизни — медицины, транспорта, промышленности и даже творчества.
В медицине ожидается появление роботов, которые способны проводить хирургические операции, а искусственный интеллект будет помогать диагностировать болезни, определять генетическую предрасположенность и подбирать индивидуальное лечение, вплоть до редактирования генов. Протезы смогут полностью заменять естественные конечности, а органы и ткани — печататься на специальных 3D-принтерах.
В промышленности прогнозируется широкое внедрение автономной техники и роботов, что позволит многократно увеличить объемы производства. Искусственный интеллект сможет контролировать работу заводов, а использование биоразлагаемых материалов и «зеленых» технологий поможет минимизировать ущерб экологии.
В транспортной отрасли кратно вырастет число беспилотных автомобилей, роботов-доставщиков, будет развиваться умная инфраструктура и появятся новые виды топлива.
Меняться будет и сфера творчества. Цифровые аватары, виртуальная реальность, целые метавселенные создадут новые форматы искусства и общения, а ИИ-технологии будут создавать шедевры вместо человека.
Быстрый прогресс несет не только возможности, но и риски. Главный вопрос — сможет ли человечество адаптироваться к новой реальности и сохранить контроль над технологиями.
