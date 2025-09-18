В Центральном районе Челябинска установили новый арт-объект

Новый арт-объект появился в Челябинске. Он был установлен в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Центрального района города.
Скульптуру разместили на пересечении улиц Воровского и Красной. Она стала символичным подарком ко Дню рождения города. Ранее на ее месте располагалась фигура деревянного оленя, которая со временем пришла в непригодное состояние. Теперь там разместили скульптуру верблюда. Именно это животное изображено на гербах города и Челябинской области.
«Городским символом он стал в 1864 году: на утвержденном гербе было целых три навьюченных корабля пустыни. Советское время отражало в символике новые реалии: встал вопрос о том, чтобы изменить герб и поместить на него что-то более актуальное. Среди вариантов были и заводская труба, и книга, и трактор, и сталелитейный ковш. Однако верблюд дожил до наших дней», — отметили в администрации Центрального района.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.