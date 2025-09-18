В Центральном районе Челябинска установили новый арт-объект

«Городским символом он стал в 1864 году: на утвержденном гербе было целых три навьюченных корабля пустыни. Советское время отражало в символике новые реалии: встал вопрос о том, чтобы изменить герб и поместить на него что-то более актуальное. Среди вариантов были и заводская труба, и книга, и трактор, и сталелитейный ковш. Однако верблюд дожил до наших дней», — отметили в администрации Центрального района.