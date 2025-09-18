Калужский министр выступил против ношения хиджабов в школе

Министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин в беседе с РИА Новости назвал позицию администрации школы «совершенно правильной». «Есть нормативные акты, есть документы, которые регулируют в том числе и школьную форму. Это касается всей религиозной одежды — этого не надо, это раскалывает общество, ученики делятся на своих и чужих. И причем по самому чувствительному — религиозному признаку. Школа — это гражданский институт, это светское учреждение, поэтому не надо тут выпячивать свои религиозные особенности», — сказал министр.