Калужский министр выступил против ношения хиджабов в школе

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен — РИА Новости. Ношение хиджабов, так же, как и других подчеркивающих вероисповедание одежд, в школе недопустимо, поскольку это светская организация, заявил РИА Новости министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин.
Портал Кaluganews.com сообщил, что в начале учебного года в одной из школ Жуковского района Калужской области возникла необычная ситуация: две ученицы 7-го и 9-го классов посещают занятия в хиджабах. Местная жительница рассказала порталу, что администрация школы запретила им это делать, однако родители привлекли юриста и пытаются оспорить запрет.
В минобразования Калужской области подтвердили факт того, что в одной из школ в этом учебном году «возникал вопрос о ношении головных уборов, обусловленных особенностями вероисповедания».
«Но администрация школы строго соблюдает региональный приказ министерства образования об установлении требований к внешнему виду школьников, который должен подчеркивать светский характер обучения и образовательной организации. Ношение хиджабов и никабов в школе не допускается», — отметили в минобразования.
Министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин в беседе с РИА Новости назвал позицию администрации школы «совершенно правильной». «Есть нормативные акты, есть документы, которые регулируют в том числе и школьную форму. Это касается всей религиозной одежды — этого не надо, это раскалывает общество, ученики делятся на своих и чужих. И причем по самому чувствительному — религиозному признаку. Школа — это гражданский институт, это светское учреждение, поэтому не надо тут выпячивать свои религиозные особенности», — сказал министр.
Он добавил, что вне школы «носите, пожалуйста, свою религиозную одежду», но в школе этого делать нельзя.
«На системном уровне в школах региона такой проблемы не существует, администрации школ в подавляющем большинстве решают эти вопросы, доводят правовую информацию до родителей и учеников», — резюмировал Калугин.