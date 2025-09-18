Суд отпустил журналистку Baza Лукьянову под домашний арест

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест журналистку Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову, обвиняемую в даче взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«Суд постановил: меру пресечения изменить на домашний арест», — огласила решение судья.
Срок домашнего ареста установлен до 20 октября. Ее освободили из клетки в зале суда.
На вопрос журналистов, признала ли она вину, Лукьянова не ответила.
Под домашним арестом ей запрещено пользоваться интернетом и средствами связи, кроме как для вызова экстренных служб. Видеться она может только с близкими родственниками, следователем и адвокатом.
Главреда Baza Глеба Трифонова и Лукьянову арестовали 23 июля. Свою вину в даче взяток они не признают.
Также в СИЗО отправили оперуполномоченного отдела уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» Сергея Ковалева, начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева и оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александра Селиванова. По версии следствия, все трое за взятки передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет.