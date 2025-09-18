Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд отпустил журналистку Baza Лукьянову под домашний арест

Суд отпустил журналистку Baza Лукьянову из СИЗО под домашний арест.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест журналистку Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову, обвиняемую в даче взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Суд постановил: меру пресечения изменить на домашний арест», — огласила решение судья.

Срок домашнего ареста установлен до 20 октября. Ее освободили из клетки в зале суда.

На вопрос журналистов, признала ли она вину, Лукьянова не ответила.

Под домашним арестом ей запрещено пользоваться интернетом и средствами связи, кроме как для вызова экстренных служб. Видеться она может только с близкими родственниками, следователем и адвокатом.

Главреда Baza Глеба Трифонова и Лукьянову арестовали 23 июля. Свою вину в даче взяток они не признают.

Также в СИЗО отправили оперуполномоченного отдела уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» Сергея Ковалева, начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева и оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александра Селиванова. По версии следствия, все трое за взятки передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет.