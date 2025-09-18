Продюсера Baza отпустили из СИЗО

24 июля Замоскворецкий районный суд отправил в СИЗО трех полицейских — Александра Селиванова из Белгородской области, Александра Аблаева из Краснодарского края и Сергея Ковалева из Красноярского края. На заседании Селиванов признал вину и попросил суд не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы. Он сообщил, что воспитывает дочь 2013 года рождения, а на неделе его должны были уволить из органов: «Фактически я не обладаю полномочиями сотрудника полиции». Все трое полицейских признали вину и остаются в СИЗО.