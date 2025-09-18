Продюсера Baza отпустили из СИЗО

Ей запрещено общаться с участниками судопроизводства, за исключением следователя и адвоката, а также выходить в Интернет.
В начале заседания суд по ходатайству следователя Гаврилова постановил провести слушание в закрытом режиме, сославшись на риск разглашения данных предварительного следствия. Прокурор Ляшкова и адвокат Егор Филин, представляющий интересы Лукьяновой, возражений не заявили. При этом журналистов удалили из зала еще до начала процесса.
С просьбой о смягчении меры пресечения выступило следствие. Информация об этом появилась 18 сентября в картотеке суда. Аналогичное ходатайство было подано в отношении главного редактора Baza Глеба Трифонова, который, как и Лукьянова, с июля находился в следственном изоляторе.
Журналистов задержали 22 июля после обысков в редакции Baza. Как сообщал Следственный комитет России, следственные действия вначале проводились в отношении неустановленных лиц по ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). Впоследствии официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что оперативниками Главного управления собственной безопасности ведомства «была пресечена противоправная деятельность нескольких сотрудников территориальных подразделений ОВД», которые «предоставляли третьим лицам служебную информацию», получившую «публичное распространение». Затем к статье о превышении должностных полномочий добавили получение взятки для полицейских, а фигурантами расследования стали сотрудники Baza, которым вменили ст. 291 УК (дачу взятки). Их совокупная сумма составила более 300 тыс. руб. На следующий день журналистов отправили в СИЗО.
Адвокаты сотрудников телеграм-канала BAZA дважды обжаловали заключение журналистов под стражу в Московском городском суде, однако апелляционная инстанция признавала решения законными.
24 июля Замоскворецкий районный суд отправил в СИЗО трех полицейских — Александра Селиванова из Белгородской области, Александра Аблаева из Краснодарского края и Сергея Ковалева из Красноярского края. На заседании Селиванов признал вину и попросил суд не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы. Он сообщил, что воспитывает дочь 2013 года рождения, а на неделе его должны были уволить из органов: «Фактически я не обладаю полномочиями сотрудника полиции». Все трое полицейских признали вину и остаются в СИЗО.