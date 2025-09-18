«Министерство образования Республики Молдова отменило День Победы над нацизмом. С началом учебного года в школы Молдовы стали поступать дневники вот такого содержания. Теперь 9 мая в Республике Молдова отмечается только день Европы и день рождения румынского поэта Лучиана Блага. Ни Второй Мировой, ни Великой Отечественной, ни Холокоста, ни жертв, ни героев. Только Европа и Блага», — написал Петрович в своем Telegram-канале.