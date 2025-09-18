Синоптики назвали область Казахстана, которую накроют заморозки до −2°C в пятницу

Согласно прогнозу, заморозки до −2°C на поверхности почвы ожидаются ночью на севере, востоке Костанайской области.
Большая часть территории Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием южного циклона, в связи с чем ожидаются дожди с грозами, на северо-востоке прогнозируются сильные дожди, на северо-востоке, в центре страны возможно выпадение града, шквал… По республике прогнозируется усиление ветра, на севере, востоке, юго-востоке, в центре, в ночные и утренние часы — туманы.
Погода без осадков прогнозируется лишь на западе, северо-запад, юге страны под влиянием отрога северо-западного антициклона.
Вместе с тем в ряде регионов Казахстана ожидается:
- высокая пожарная опасность — в области Жетысу, на севере Западно-Казахстанской, на севере Актюбинской, на юге Мангистауской, Костанайской областей,
- чрезвычайная пожарная опасность — в Туркестанской, Кызылординской, Атырауской областях, на западе, севере, в центре Жамбылской, на северо-западе, юго-востоке Мангистауской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на юге Карагандинской области, области Улытау, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере, востоке Алматинской области, области Жетысу.