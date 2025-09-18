Синоптики назвали область Казахстана, которую накроют заморозки до −2°C в пятницу

Большая часть территории Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием южного циклона, в связи с чем ожидаются дожди с грозами, на северо-востоке прогнозируются сильные дожди, на северо-востоке, в центре страны возможно выпадение града, шквал… По республике прогнозируется усиление ветра, на севере, востоке, юго-востоке, в центре, в ночные и утренние часы — туманы.