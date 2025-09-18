В 2026 году 7 библиотек на Ставрополье станут модельными

Семь библиотек модернизируют в Ставропольском крае в 2026 году в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в правительстве региона.
«Ставрополье входит в топ-10 лидеров среди российских регионов по модернизации библиотек. В крае уже действует 29 модельных библиотек, которые быстро реагируют на вызовы времени и следуют современным трендам. Сотрудники проходят повышение квалификации, приобретенные компетенции обеспечивают высокотехнологичный уровень обслуживания с использованием новых технологий», — отметила министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева.
Обновленные библиотеки появятся в Александровском, Благодарненском, Ипатовском, Курском, Новоселицком и Советском округах, а также в Ставрополе. Такие модернизированные учреждения отличаются продуманным дизайном. Кроме того, они зонированы, что делает их комфортными и для занятий творчеством, и для работы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.