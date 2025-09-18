Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ростовской области не превысила допустимый порог

Заболеваемость гриппом и ОРВИ по Ростовской области сейчас не превышает пороговых значений. Пока в регионе преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии, сообщают в управлении Роспотребнадзора.
— В сентябре-октябре ожидается сезонный подъем заболеваемости, связанный с формированием детских коллективов в школах и детских садах, — отмечают специалисты.
Жителям Дона напоминают: наиболее эффективным средством профилактики гриппа остается вакцинация. Прививки особенно важны для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями, а также для работников ряда профессий: медиков, учителей, студентов, работников сфер транспорта и обслуживания.
В области уже идет прививочная кампания. По данным на 12 сентября, прививки сделали более 165 тысяч человек, то есть 4% от населения региона. Ни у одного из привитых не зарегистрировали осложнений или нежелательных реакций.
