Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ростовской области не превысила допустимый порог

ОРВИ и грипп на Дону пока не превышают эпидпорог, но всем советуют привиться.

Источник: Комсомольская правда

Заболеваемость гриппом и ОРВИ по Ростовской области сейчас не превышает пороговых значений. Пока в регионе преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии, сообщают в управлении Роспотребнадзора.

— В сентябре-октябре ожидается сезонный подъем заболеваемости, связанный с формированием детских коллективов в школах и детских садах, — отмечают специалисты.

Жителям Дона напоминают: наиболее эффективным средством профилактики гриппа остается вакцинация. Прививки особенно важны для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями, а также для работников ряда профессий: медиков, учителей, студентов, работников сфер транспорта и обслуживания.

В области уже идет прививочная кампания. По данным на 12 сентября, прививки сделали более 165 тысяч человек, то есть 4% от населения региона. Ни у одного из привитых не зарегистрировали осложнений или нежелательных реакций.

Подпишись на нас в Telegram.