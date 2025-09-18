Ричмонд
5 волгоградок удостоены знака «Материнская слава Волгограда»

На заседании Волгоградской городской думы депутаты единогласно поддержали проект решения о награждении почетным знаком города-героя Волгограда «Материнская слава Волгограда» пяти многодетных матерей.

Решение разработано на основании протокола комиссии по представлению к награждению за заслуги в воспитании детей и предварительно одобрено комитетом гордумы по социальной политике. Наград удостоены Ирина Картавченкова и Анна Тураева из Краснооктябрьского района, воспитывающие шестерых и пятерых детей соответственно. Еще три жительницы Волгограда — Анжелика Молчанова из Красноармейского района, Светлана Мурзиянова из Дзержинского района и Анжелика Сарычева из Ворошиловского района — также награждены за воспитание пятерых детей.

Почетный знак «Материнская слава Волгограда», учрежденный городской думой, ежегодно вручается заслуженным многодетным матерям в знак признания их вклада в воспитание достойных граждан. Награжденные получают единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей. За годы существования этой награды ее получили более ста многодетных волгоградок.