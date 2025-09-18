Названа причина приостановки работы нижегородской канатки утром 18 сентября

В целях безопасности движение было немедленно приостановлено, а специалисты приступили к диагностике систем. В организации подчеркнули, что подобные меры являются стандартной практикой и необходимы для обеспечения безопасности пассажиров. После завершения проверки движение по канатной дороге было полностью восстановлено. Сейчас воздушная переправа работает в штатном режиме.