Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа причина приостановки работы нижегородской канатки утром 18 сентября

Утром 18 сентября на канатной дороге, соединяющей Нижний Новгород и город Бор, произошло временное прекращение движения кабин.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщили в компании «Урбантех Сервис», ответственной за эксплуатацию переправы, остановка была вызвана внеплановой технической проверкой.

Причиной проверки стал сигнал, указывающий на возможную неисправность оборудования.

В целях безопасности движение было немедленно приостановлено, а специалисты приступили к диагностике систем. В организации подчеркнули, что подобные меры являются стандартной практикой и необходимы для обеспечения безопасности пассажиров. После завершения проверки движение по канатной дороге было полностью восстановлено. Сейчас воздушная переправа работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде началось строительство второй канатной дороги, которая соединит бульвар Заречный с проспектом Гагарина.