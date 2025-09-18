Глава района Омской области предупредил о рисках от испытаний газовых труб

В четверг, 18 сентября, глава Большереченского района Сергей Носковец в своих аккаунтах в соцсетях предупредил местных жителей из-за предстоящих работ с газопроводом. Это будут испытания.
«С 20 сентября по 20 октября 2025 года на территории нашего района будет производиться испытание газопровода», — уточнил чиновник.
По его словам, работы будут с потенциальным риском для жизни людей и домашних животных. Так что в течение названных шести дней запрещены будут проход, проезд на транспорте и перегон скота через участки газопровода.
"Кроме того, строго ЗАПРЕЩАЕТСЯ нахождение людей и механизмов в указанное время в зоне испытания в следующих пределах:
200 метров по обе стороны от оси газопровода.
800 метров в направлении отрыва заглушки от торца газопровода", — добавил Носковец.
Также глава района попросил жителей территории сигналить о всех замеченных утечках газа или повреждениях газопровода.
Ранее мы писали, что газ по данным сетям придет в Тарский, Тевризский, Знаменский и Усть-Ишимский районы уже до конца текущего года.