Глава района Омской области предупредил о рисках от испытаний газовых труб

Газопровод в итоге будет снабжать еще более северные районы области, чем Большереченский.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 18 сентября, глава Большереченского района Сергей Носковец в своих аккаунтах в соцсетях предупредил местных жителей из-за предстоящих работ с газопроводом. Это будут испытания.

«С 20 сентября по 20 октября 2025 года на территории нашего района будет производиться испытание газопровода», — уточнил чиновник.

По его словам, работы будут с потенциальным риском для жизни людей и домашних животных. Так что в течение названных шести дней запрещены будут проход, проезд на транспорте и перегон скота через участки газопровода.

"Кроме того, строго ЗАПРЕЩАЕТСЯ нахождение людей и механизмов в указанное время в зоне испытания в следующих пределах:

200 метров по обе стороны от оси газопровода.

800 метров в направлении отрыва заглушки от торца газопровода", — добавил Носковец.

Также глава района попросил жителей территории сигналить о всех замеченных утечках газа или повреждениях газопровода.

Ранее мы писали, что газ по данным сетям придет в Тарский, Тевризский, Знаменский и Усть-Ишимский районы уже до конца текущего года.