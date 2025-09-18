Компании Воронежской области посетят форум «Производительность 360»

Федеральный форум «Производительность 360», организованный в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», пройдет 6−7 ноября в Москве. В нем смогут принять участие компании из Воронежской области, сообщили в региональном центре компетенций.
«Представители регионального бизнес-сообщества ежегодно участвуют в мероприятии, и в 2025 году ожидается участие ряда компаний. Уже получены инициативные заявки, что подтверждает заинтересованность в диалоге и взаимодействии», — поделился директор регионального центра компетенций Виталий Пантеровский.
«Производительность 360» — это ключевое мероприятие в стране по обмену опытом в сфере бережливого производства. Вход на форум свободный. Зарегистрироваться и ознакомиться с его программой можно на официальном сайте события.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.