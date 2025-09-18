Ричмонд
В Минздраве РТ рассказали о состоянии младенца и матери, которых сбил грузовик в Казани

Стало известно о состоянии шестимесячного ребенка и его матери, которых сбил грузовик в Казани. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минздрава РТ, состояние ребенка стабильное.

«Состояние ребенка стабильное, в сознании. На данный момент проводятся диагностические исследования, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь пострадавшая женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

«Диагностированы различные травмы, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Решается вопрос об операции», — сообщили в Минздраве РТ.

Ранее «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции, что ДТП произошло на Технической улице. Выяснилось, что 61-летний водитель грузовика Volvo не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.