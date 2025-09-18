В Нижнем Новгороде открыли 18 студенческих гостиниц ИТ-кампуса «Неймарк»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал кампус показательным примером того, как современные научно-образовательные комплексы можно интегрировать в историческую ткань города. «Это символ трансформации Нижнего Новгорода в “город будущего”. Еще три-четыре года назад на этом месте были трущобы прямо в центре города, недалеко от Кремля. Сейчас здесь не просто стены зданий, это уже образовательные программы, индустриальные партнеры и лучшие студенты, которые стараются попасть в программу “Неймарк”», — сказал глава региона.