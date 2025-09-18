Автопарк городского транспорта в Перми пополнили 8 новых автобусов

Восемь новых автобусов поступили в Пермь при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил в своем Telegram-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. С 1 октября они выйдут на маршрут № 45 «Микрорайон Крохалева — улица Мильчакова».
По информации Министерства транспорта Пермского края, эти автобусы являются частью первой партии из 24 машин, которые пополнят автопарк «Пермгорэлектротранса». Сейчас полученный транспорт проходит техническое обслуживание и приемку. Всего в регион отправят 150 автобусов.
«Новую технику в лизинг со скидкой смогут приобрести перевозчики Перми, Березников и Чайковского. Рассчитываем, что основные поставки завершатся до конца года», — подчеркнул Дмитрий Махонин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.