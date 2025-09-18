Ричмонд
Нажился на семье пропавшего без вести бойца СВО: мужчина похитил 100 тысяч рублей

В Башкирии обокрал семью пропавшего без вести бойца СВО.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Мелеузе арестовали 36-летнего мужчины, его обвиняют в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, он пробудет под стражей больше месяца — до 24 октября.

Согласно версии следствия, в прошлом месяце обвиняемый представился сослуживцем сына жителя Мелеуза, который числился пропавшим без вести в зоне проведения специальной военной операции. Под предлогом помощи в возвращении военнослужащего домой, злоумышленник похитил у семьи более 100 тысяч рублей и скрылся.

Правоохранителя потребовался почти месяц, чтобы задержать подозреваемого. Его обнаружили в Кумертау.

— Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле межрайонной прокуратуры, — заявили в надзорном ведомстве.

