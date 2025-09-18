На озере Изумрудное в Казани пройдет экоакция «Марафон чистоты»

Экологическая акция «Марафон чистоты» состоится 20 сентября на озере Изумрудное в Казани по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе администрации Кировского и Московского районов.
Специально для жителей города субботник проведут в виде квеста. Кроме того, во время марафона состоятся концерт, командные соревнования по сбору и сортировке мусора. А перекусить жители Казани смогут на полевой кухне. Также для участников акции проведут конкурсы, будут работать интерактивные площадки. Для удобства казанцев организуют бесплатный трансфер. Машины отправятся в 8:30 со следующих адресов: ул. Габдуллы Тукая, 64 и ул. Красносельская, 51.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.