На озере Изумрудное в Казани пройдет экоакция «Марафон чистоты»

Специально для жителей города субботник проведут в виде квеста. Кроме того, во время марафона состоятся концерт, командные соревнования по сбору и сортировке мусора. А перекусить жители Казани смогут на полевой кухне. Также для участников акции проведут конкурсы, будут работать интерактивные площадки. Для удобства казанцев организуют бесплатный трансфер. Машины отправятся в 8:30 со следующих адресов: ул. Габдуллы Тукая, 64 и ул. Красносельская, 51.