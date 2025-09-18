Ушёл из жизни легендарный воронежский конструктор Эрнст Кузнецов

Эрнст Георгиевич работал на предприятии «Энергия». Под его руководством было создано и произведено более 50 видов техники космического, научного и специального назначения для межпланетных космических станций. Также при нём разрабатывались системы спутниковой связи, вычислительные и медицинские аппаратуры.