Ушёл из жизни легендарный воронежский конструктор Эрнст Кузнецов

Мужчине было 86 лет.

Источник: Правительство Воронежской области

На 87-м году жизни скончался заслуженный конструктор РФ и Почётный гражданин Воронежской области Эрнст Кузнецов. Соболезнования родным и близким мужчины выразил губернатор Александр Гусев.

Эрнст Георгиевич работал на предприятии «Энергия». Под его руководством было создано и произведено более 50 видов техники космического, научного и специального назначения для межпланетных космических станций. Также при нём разрабатывались системы спутниковой связи, вычислительные и медицинские аппаратуры.

Несмотря на преклонный возраст, Эрнст Кузнецов до последнего не изменял своему призванию, возглавляя один из научно-исследовательских институтов.

«Его технические решения, научная концепция, а главное, отношение к труду и к людям на долгие годы останутся примером для молодых специалистов», — подчеркнул глава региона.