Российские физики установили мировой рекорд в квантовых вычислениях на 10 ионах

По словам старшего научного сотрудника Российского квантового центра Анастасии Николаевой, использование кудитов позволяет реализовать многокубитные операции, которые считались слишком ресурсозатратными. Она подчеркнула, что метод может применяться не только в ионных квантовых компьютерах, но и на других платформах, что делает его универсальным для всей отрасли.