В Перми перекроют улицы из-за «Кросса нации»

В Свердловском районе Перми 20 сентября временно изменится схема движения транспорта. Ограничения вводятся из-за проведения всероссийского спортивного мероприятия — «Кросс нации 2025».
Так, начиная с полуночи 19 сентября и до 15.00 следующего дня, будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на участке улицы Самаркандской — между улицами Лякишева и Художника Зеленина.
Кроме того, 20 сентября с 07.30 до 15.00 движение на отрезке улицы Самаркандской от улицы Глуховской до улицы Художника Зеленина станет односторонним — проехать можно будет только в направлении от Глуховской к Зеленина.