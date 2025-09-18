Ричмонд
В Перми перекроют улицы из-за «Кросса нации»

Ограничения коснутся 19 и 20 чисел сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловском районе Перми 20 сентября временно изменится схема движения транспорта. Ограничения вводятся из-за проведения всероссийского спортивного мероприятия — «Кросс нации 2025».

Так, начиная с полуночи 19 сентября и до 15.00 следующего дня, будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на участке улицы Самаркандской — между улицами Лякишева и Художника Зеленина.

Кроме того, 20 сентября с 07.30 до 15.00 движение на отрезке улицы Самаркандской от улицы Глуховской до улицы Художника Зеленина станет односторонним — проехать можно будет только в направлении от Глуховской к Зеленина.