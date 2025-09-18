Ричмонд
Москвичи смогут увидеть на дневном небе затмение Венеры 19 сентября

По словам астронома Людмилы Кошман, планета скроется за Луной в 15:18 и появится в 16:13 мск.

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Москвичи при ясной погоде смогут увидеть, как Луна в пятницу днем почти на час закроет собой Венеру. Об этом сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Сейчас яркая Венера находится в созвездии Льва. 19 сентября мимо нее пройдет убывающая Луна и ненадолго закроет собой планету. Затмение будет наблюдаться в Европейской части России, а также из Африки, Европы, Канады, Гренландии и Азии.

«В Москве это затмение будет видно на светлом небе: Венера скроется за Луной в 15:18 и появится в 16:13 мск», — сказала астроном корреспонденту ТАСС.

Для наблюдения этого явления понадобятся бинокль или любительский телескоп.