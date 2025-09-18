Москвичи смогут увидеть на дневном небе затмение Венеры 19 сентября

Сейчас яркая Венера находится в созвездии Льва. 19 сентября мимо нее пройдет убывающая Луна и ненадолго закроет собой планету. Затмение будет наблюдаться в Европейской части России, а также из Африки, Европы, Канады, Гренландии и Азии.