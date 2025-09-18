В селе Колосково Белгородской области отремонтировали Дом культуры

Дом культуры в селе Колосково в Белгородской области открыли после ремонта, проведенного по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации Валуйского городского округа.
Здание было построено еще в 1970 году. Его площадь составляет 474 кв. м. Специалисты обновили кровлю, отремонтировали фасад и внутренние помещения, заменили сантехнику, двери, покрытие полов и потолков. Помимо прочего, учреждение получило современное звуковое, световое и мультимедийное оборудование, а также мебель.
«Современный Дом культуры стал еще более уютным и функциональным. Мы не только сохранили его историческую атмосферу, но и значительно улучшили условия для проведения различных мероприятий. Уверен, он станет настоящим центром притяжения для всех жителей и гостей села. Здесь будут звучать улыбки, радость и вдохновение, где каждый сможет найти свое место и реализовать творческие способности», — отметил глава администрации Валуйского муниципального округа Алексей Дыбов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.