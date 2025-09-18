Ричмонд
МВД рассказало о СМС, в которых требуют срочно связаться с «поддержкой»

МВД призвало внимательнее относиться к СМС с требованием связаться с поддержкой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россиянам стоит обращать внимание на канал связи, имя отправителя и номера «поддержки» в сообщениях, которые требуют срочно связаться по определенному номеру, чтобы не стать жертвой мошенников, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что зафиксирована волна дистанционных мошенничеств с использованием новой уловки. Аферисты создают ситуации, в которых граждане сами принимают решение с ними связаться. Преступники рассылают поддельные документы или сообщения, при этом оставляют номер, по которому якобы нужно срочно позвонить.

«На что критически важно обратить внимание, чтобы не попасться на эту уловку: канал связи — государственным организациям запрещено для официальных уведомлений пользоваться иностранными мессенджерами, сообщение пришло именно оттуда — это сразу признак подлога; имя отправителя — это просто текст, который мошенник вписал в настройки своего аккаунта; одинаковые номера “поддержки”, — говорится в сообщении.

Кроме того, настоящие финансовые организации всегда представляются: указывают своё название, ваше имя, последние цифры карты.

«Сообщения от абстрактной “финансовой организации” без названия — это 100% мошенничество. Название убирают, чтобы вы не могли перезвонить в настоящий банк и перепроверить информацию», — уверяют в ведомстве.

Правоохранители пояснили, что если перезвонить на указанный номер, то неизвестный представится как «специалист службы безопасности», который под предлогом «защиты средств» выведает у коды из смс, данные карты или убедит установить приложение для удалённого доступа к телефону. В итоге это приведёт к краже денег со счетов.

