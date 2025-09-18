В Сланцах Ленинградской области появилась станция контроля качества воздуха

Автоматическую станцию контроля качества воздуха установили в городе Сланцы в Ленинградской области по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Приборы будут круглосуточно измерять содержание в воздухе оксидов азота, угарного газа, диоксида серы, аммиака, сероводорода, мелких частиц пыли. Кроме того, станция сможет фиксировать показания погодных условий. Речь идет о направлении ветра, температуре и влажности. Сначала оборудование будет работать в тестовом режиме, чтобы специалисты убедились в точности всех данных. Затем сводки о состоянии воздуха будут публиковать на сайте комитета по природным ресурсам Ленинградской области.
«При обнаружении опасного превышения вредных веществ и подтверждении, что это не сбой, информация будет передана в надзорные органы, чтобы быстро найти источник загрязнения и принять меры. Такие станции уже установлены в Гатчине, Янине и Кудрове. На следующей неделе еще одна появится в Пикалеве», — отметил председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Федор Стулов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.