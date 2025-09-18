В Сланцах Ленинградской области появилась станция контроля качества воздуха

Приборы будут круглосуточно измерять содержание в воздухе оксидов азота, угарного газа, диоксида серы, аммиака, сероводорода, мелких частиц пыли. Кроме того, станция сможет фиксировать показания погодных условий. Речь идет о направлении ветра, температуре и влажности. Сначала оборудование будет работать в тестовом режиме, чтобы специалисты убедились в точности всех данных. Затем сводки о состоянии воздуха будут публиковать на сайте комитета по природным ресурсам Ленинградской области.