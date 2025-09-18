Ричмонд
В Иркутске открыли мемориальную доску герою Ивану Балаханову

Военнослужащий на своих плечах вытащил двоих раненых после тяжелого боя.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на здании школы № 31 в микрорайоне Зеленом появилась мемориальная доска в честь бойца СВО Ивана Балаханова, награжденного орденом Мужества посмертно. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, выпускник этой школы погиб в марте 2023 года при выполнении боевой задачи.

Иван с детства воспитывался в семье с боевыми традициями — оба его деда были участниками Великой Отечественной войны и имели боевые награды. После школы он окончил институт МВД по специальности «Пожарная безопасность» и служил в органах внутренних дел, дважды командировался в Чечню. Коллеги знали его по позывному «Фартовый» — с ним не боялись идти на задания.

Когда началась спецоперация, Иван подписал контракт. «Мама, значит, пришло мое время Родину защищать», — сказал он тогда. Боец всегда отличался смелостью, совершая героически поступки даже в мирное время. Так ранее он спас тонущих рыбаков в деревне у бабушки.

— Для меня он всегда был героем — настоящим патриотом, который никогда не прятался за чужие спины и не отступал. Когда началась спецоперация, мы с женой сразу поняли: Иван будет там. Его отличала бесстрашная натура. Он сам купил билет в Грозный, за свой счет прошел подготовку в Академии спецназа и был назначен командиром отделения. Горжусь, что вырастил такого сына, — сказал отец Ивана Балаханова.

Военнослужащий на своих плечах вытащил двоих раненых после тяжелого боя. Он отправился на специальное задание 20 марта, спустя день погиб.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что младший сержант Эдуард Файфер из Слюдянки героически погиб в зоне СВО.