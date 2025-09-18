В Иркутске открыли мемориальную доску герою Ивану Балаханову

— Для меня он всегда был героем — настоящим патриотом, который никогда не прятался за чужие спины и не отступал. Когда началась спецоперация, мы с женой сразу поняли: Иван будет там. Его отличала бесстрашная натура. Он сам купил билет в Грозный, за свой счет прошел подготовку в Академии спецназа и был назначен командиром отделения. Горжусь, что вырастил такого сына, — сказал отец Ивана Балаханова.