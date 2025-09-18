Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финал «Интервидения» покажут в казанском парке «Елмай»

Итоги конкурса подведут 20 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 20 сентября, в казанском парке «Елмай» состоится трансляция финала международного конкурса песни «Интервидение».

В 19:00 начнется концертная программа, в которой примут участие ABIEM Project, Татьяна Ефремова, Михаил Урицкий, группа «Дышать» и «Мингазов Band». Сразу после концерта, в 20:30, начнется прямая трансляция финала международного конкурса песни «Интервидение». Вход на все мероприятия свободный.

В конкурсе «Интервидение-2025» принимают участие 23 страны, в том числе Белоруссия, Китай, Вьетнам, США, Казахстан, ОАЭ и Сербия. Россию представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman.