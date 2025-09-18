В Госдуме отреагировали на атаку ВСУ на нефтекомплекс в Башкирии

«Надо разобраться, откуда они были запущены и что это за дроны», — сказал парламентарий.
По мнению депутата, российской армии следует отвечать на атаки ВСУ, чтобы прекратить удары украинских военных. Он уточнил, что ВС РФ выбирает для атак на территории Украины только те объекты инфраструктуры, которые задействованы в обслуживании ВСУ или способствуют их деятельности. Собеседник «Ленты.ру» обратил внимание, что в Минобороны стараются избегать уничтожения энергетических объектов, которые обеспечивают мирных людей.
«Но надо какие-то действия предпринимать. Если их не делать, то Украина будет продолжать», — считает Алексей Чепа.
Нефтеперерабатывающий завод в Башкирии украинская сторона атаковала 18 сентября. Предприятие — одно из крупнейших в нефтеотрасли в регионе. Известно, что удар нанесли два БПЛА самолетного типа. Дроны были сбиты, но их обломки упали на территорию объекта, что стало причиной пожара. Погибших и пострадавших в результате инцидента не было.