В Госдуме отреагировали на атаку ВСУ на нефтекомплекс в Башкирии

По мнению депутата, российской армии следует отвечать на атаки ВСУ, чтобы прекратить удары украинских военных. Он уточнил, что ВС РФ выбирает для атак на территории Украины только те объекты инфраструктуры, которые задействованы в обслуживании ВСУ или способствуют их деятельности. Собеседник «Ленты.ру» обратил внимание, что в Минобороны стараются избегать уничтожения энергетических объектов, которые обеспечивают мирных людей.