В Калининграде изменят маршрут трамвая № 5 до конца года из-за ремонта путей

Трамвай № 5 в Калининграде будет ходить по другому маршруту до конца года из-за ремонта путей. Об этом сообщили в телеграм-канале МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок».
Изменения будут действовать с 22 сентября до 31 декабря. В этот период специалисты отремонтируют пути на конечной остановке «улица Бассейная». Трамвай № 5 будет ходить до Центрального парка через технический университет, зоопарк и улицу Леонова.
Ремонтом путей займётся ООО СК «Северный путь» за 185,6 миллиона рублей. Подрядчик приведёт в порядок участок проспекта Мира от улицы Чкалова до Бассейной, включая разворотное кольцо. Его протяжённость превышает 700 метров. Согласно документам, там необходимо обустроить основание и заменить рельсы и шпалы.
За последние два года в Калининграде отремонтировали участки рельсов на Московском проспекте, аллее Смелых, проспекте Мира и Фестивальной аллее. Также поменяли контактную сеть в районе Дома искусств.