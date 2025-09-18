В чувашском городе Козловка открыли группу для присмотра и ухода за детьми

Группа предназначена для детей в возрасте от 1 года до 3 лет, которым еще сложно находиться целый день вне дома. Будучи в ней, малыши смогут общаться со сверстниками, развивать речь и изучать свои эмоции. Для них предусмотрено множество интерактивных игр. Например, они будут строить домики из кубиков, управлять машинками, устраивать чаепития с куклами, слушать музыкальные сказки и рисовать.