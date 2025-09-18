В чувашском городе Козловка открыли группу для присмотра и ухода за детьми

Группу кратковременного присмотра и ухода за детьми открыли в городе Козловка в Чувашии по национальному проекту «Семья», сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.
Группа предназначена для детей в возрасте от 1 года до 3 лет, которым еще сложно находиться целый день вне дома. Будучи в ней, малыши смогут общаться со сверстниками, развивать речь и изучать свои эмоции. Для них предусмотрено множество интерактивных игр. Например, они будут строить домики из кубиков, управлять машинками, устраивать чаепития с куклами, слушать музыкальные сказки и рисовать.
Отмечается, что дети находятся под присмотром психологов. Специалисты при этом учитывают особенности каждого ребенка и создают благоприятные условия для успешной интеграции малышей в общество. Это поможет им в будущем легче адаптироваться в детском саду.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.