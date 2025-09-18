Виртуальный Пушкин появился в школах Нижнего Новгорода

Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
По словам градоначальника, школьники смогут «прогуляться» по городу в компании Александра Пушкина, изучить историю судостроения вместе с легендарным конструктором Ростиславом Алексеевым, а также узнать больше о городе-побратиме Сухуме.
«Во время путешествия по Сухуму ребят будет сопровождать известный абхазский писатель и поэт Дмитрий Гулиа. Подобная виртуальная экскурсия уже создана и для Бухары — нашего узбекского города-побратима. Программа разработана в рамках международного фестиваля “Мост дружбы”, — отметил Шалабаев.
Первые занятия с использованием VR-технологий прошли 18 сентября в школе № 151. В дальнейшем проект планируют масштабировать и внедрить в других учебных заведениях города.
Ранее сообщалось, что для нижегородских школ были куплены макеты АК и тренажерные манекены. Напомним также, что проект школы № 103 в Верхних Печерах с третьего раза получил одобрение госэкспертизы.