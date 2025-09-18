Ричмонд
Жителей юга Тюменской области обучат веб-разработке

На бесплатных занятиях им расскажут, как создавать макеты страниц в Сети и дизайны, а также стилизовать тексты.

Курс занятий по программе «Junior full stack веб-разработчик (HTML, CSS, JavaScript и GIT)» стартует в тюменской школе программирования с 3 октября по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информатизации региона.

Занятия продлятся до 3 декабря. Во время них слушатели узнают, как создавать макеты веб-страниц и дизайны, а также стилизовать тексты. Занятия будут идти по понедельникам, средам, пятницам с 19:00 до 21:30 в дистанционном формате.

Чтобы записаться на курс, необходимо зарегистрироваться в системе электронного обучения Тюменской области. Затем нужно перейти на сайт школы программирования и выбрать желаемый курс. Далее необходимо заполнить анкету и пройти тестирование. Обучение доступно для жителей юга Тюменской области старше 17 лет. Уточним, что занятия бесплатные. Записаться на курс можно до 23:55 1 октября.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.