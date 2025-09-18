Жителей юга Тюменской области обучат веб-разработке

Чтобы записаться на курс, необходимо зарегистрироваться в системе электронного обучения Тюменской области. Затем нужно перейти на сайт школы программирования и выбрать желаемый курс. Далее необходимо заполнить анкету и пройти тестирование. Обучение доступно для жителей юга Тюменской области старше 17 лет. Уточним, что занятия бесплатные. Записаться на курс можно до 23:55 1 октября.