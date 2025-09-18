Когда, сколько и куда? Главное об осеннем призыве в Петербурге

Значит, по постановке на учет тех людей, которые приобрели гражданство Российской Федерации. Она осуществляется при обращении их в военный комиссариат. Вместе с тем мы с МВД по Санкт-Петербургу проводим мероприятия совместного вручения паспортов. Им сразу вручаются и повестки — для того, чтобы они прибыли в военкомат и встали на воинский учет. После этого уже вытекающие отсюда последствия по призыву, если они призывного возраста, или становятся на учет в запас или в отставку.