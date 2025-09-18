Когда, сколько и куда? Главное об осеннем призыве в Петербурге

Сколько человек призовут в армию в Петербурге этой осенью?
Осенний призыв продлится с 1 октября по 31 декабря. За это время планируют оповестить 14 тысяч человек и непосредственно призвать после всех необходимых процедур около трех тысяч человек.
Призыв будут проводить с использованием электронного единого реестра воинского учёта. Первая отправка призывников запланирована на середину октября.
Оповещение призывников начали уже 10 сентября.
По опыту весны, подавляющее большинство призывников холосты (только 52 человека состояли в браке), относятся к возрастной категории 20−26 лет (75%), имеют среднее специальное образование (60%). Напомним, в целом призыву подлежат молодые люди от 18 до 30 лет.
Весной, как и в планах на осень, через призывные комиссии прошли около 14 тысяч человек. Только 30% признаны годными, 32% — годными с незначительными ограничениями, 9% — временно негодными, 29% — ограничено годными и негодными к военной службе. Призваны на военную службу 21%, это больше 3000 человек. На альтернативную службу отправлены 38 граждан. Освобождены от призыва более четырех тысяч человек, получили отсрочку свыше семи тысяч юношей.
В прошлый призыв в президентский полк попали 27 человек, в научно-производственные подразделения — 71 человек, в пограничную службу ФСБ — 27 человек.
На осенний призыв распространяются относительно недавние изменения в федеральном законодательстве.
«Принятые изменения направлены на снижение нагрузки на муниципальные призывные комиссии, улучшение медицинского освидетельствования и принятие обоснованных решений по призыву в отношении граждан, проходивших и проходящих службу в добровольческих формированиях в составе вооруженных сил, в воинских формированиях и органах Донецкой Народной Республики или народной милиции Луганской Народной Республики», — рассказал Урмансов.
В частности, решения призывных комиссий действуют год. Это значит, что если весной было принято решение о призыве молодого человека и он не прибыл к месту службы, оно может быть исполнено и сейчас.
От призыва на военную службу освобождены граждане, которые участвовали в добровольческих воинских формированиях и не меньше полугода принимали участие в боевых действиях, выполняли задачи СВО. Эта мера ориентирована, прежде всего, на добровольцев Донбасса. Участникам добровольческих формирований также будут предоставлять отсрочку от призыва без личной явки в призывную комиссию.
«Изучено более 23 тысяч человек».
Военкоматы до начала призыва вели подготовительную работу, проверяя граждан, которые ему подлежат.
«Завершены мероприятия по изучению граждан, подлежащих призыву. Всего изучено более 23 тысяч человек. В этом участвовали представители воинских частей, принимающих пополнение, включая научно-производственные подразделения, комендатуру Московского Кремля и пограничные службы ФСБ. По результатам изучения проведен отбор призывников для прохождения службы в режимных воинских частях на должностях, связанных с допуском, составляющим государственную тайну. Все необходимые документы, материалы оформлены и направлены в контрольный орган для проведения соответствующей проверки», — сказал Урмансов.
Склады готовы к оснащению военнослужащих: на них обеспечен запас одеждой и продовольствием с резервом в 10%. Призывников обещают обеспечить военной формой нового образца из материалов повышенной износостойкости.
Участники заседания в городском правительстве уточнили у военного комиссара: как обеспечивается военный учет граждан, получивших гражданство России? Он отметил, что, безусловно, ведется совместная работа с МВД.
Значит, по постановке на учет тех людей, которые приобрели гражданство Российской Федерации. Она осуществляется при обращении их в военный комиссариат. Вместе с тем мы с МВД по Санкт-Петербургу проводим мероприятия совместного вручения паспортов. Им сразу вручаются и повестки — для того, чтобы они прибыли в военкомат и встали на воинский учет. После этого уже вытекающие отсюда последствия по призыву, если они призывного возраста, или становятся на учет в запас или в отставку.
Депутат Законодательного собрания Александр Ржаненков поинтересовался: возможно ли увеличить количество молодых людей, проходящих альтернативную службу? В них нуждаются системы социальной помощи и медицины. Военный комиссар отметил, что это зависит в том числе от соответствующих заявок Смольного.
По вопросам альтернативной службы. Если речь идет о рабочих местах, то эти рабочие места определяет министерство. Соответственно, если будут рабочие места и желающие, готовые выполнять необходимые условия, в нужном количестве, мы, конечно, призовем на альтернативную.
Губернатор Александр Беглов попросил также рассказать, как попасть в Президентский полк.
«В Президентский полк мы отбираем в два этапа. Первый этап — это, соответственно, в районных военных комиссариатах отбирают по росту, не менее 180 см, образование — высшее или среднее профессиональное. Морально-человеческих качеств высокий уровень должен быть. На втором этапе уже с ними беседуют представители Президентского полка, Федеральной службы охраны», — сказал Урмансов.