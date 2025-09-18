Запуск тепла в Перми начнется в понедельник

С началом отопительного сезона в районных администрациях и городском департаменте ЖКХ заработают телефоны горячих линий по запуску тепла. Получить консультацию можно в администрации своего района в будни с 09:00 до 18:00 (в пятницу с 09:00 до 17:00) по телефонам: