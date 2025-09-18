Запуск тепла в Перми начнется в понедельник

22 сентября начнется запуск тепла в жилой фонд и объекты социальной сферы — школы, детсады, больницы, учреждения культуры и спорта. Соответствующее постановление подписал глава Перми Эдуард Соснин. В первую очередь теплом будут обеспечены 859 объектов социального назначения.
Как пояснил глава города, несмотря на то что впереди еще ожидаются теплые и солнечные дни, в скором времени возможно похолодание. Поэтому принято решение не ждать традиционную «пятидневку» со среднесуточной температурой в 8 градусов и начать запуск тепла заранее.
С началом отопительного сезона в районных администрациях и городском департаменте ЖКХ заработают телефоны горячих линий по запуску тепла. Получить консультацию можно в администрации своего района в будни с 09:00 до 18:00 (в пятницу с 09:00 до 17:00) по телефонам:
— Индустриальный район 227−93−34, 227−91−90;
— Дзержинский район 246−61−37, 246−58−87;
— Свердловский район 244−13−89;
— Ленинский район 212−13−63;212−07−17, 212−33−74;
— Кировский район 250−06−17, 250−06−18;
— Мотовилихинский район 260−37−77, 260−46−04;
— Орджоникидзевский район 263−49−51, 263−47−26;
— посёлок Новые Ляды 295−85−67, 295−85−82, 295−86−46.
С 22 сентября приступит к работе специальная «горячая линия» в департаменте ЖКХ администрации Перми. Вопросы, касающиеся запуска тепла, можно будет задать по будням дни с 09:00 до 18:00 (в пятницу с 09:00 до 17:00) по телефонам: 212−77−59, 210−18−07, 212−14−39.
Также принимать звонки будет единый диспетчерский центр в ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» по телефону 270−00−40 и центральный круглосуточный колл-центр ПАО «Т Плюс» по телефонам: для физических лиц — 259−39−98, для юридических лиц — 259−06−71.