Самолет с туристами наворачивал круги над Корсикой из-за уснувшего диспетчера

Из-за уснувшего дежурного диспетчера в аэропорту на Корсике самолет Airbus A320 авиакомпании Air Corsica был вынужден сделать 4 круга. После того как сотрудника разбудили, лайнер успешно сел.

Источник: Freepik

Пассажирский самолет авиакомпании Air Corsica не смог сразу приземлиться в аэропорту Наполеон Бонапарт на Корсике, поскольку единственный авиадиспетчер уснул на дежурстве. Об происшествии сообщает телеграм-канал SHOT.

Рейс Airbus A320 вылетел из парижского аэропорта Орли и опаздывал на час. При подлете к аэропорту диспетчерская вышка не отвечала на радиовызовы, а единственная взлетно-посадочная полоса длиной 2400 метров оставалась неосвещенной. Тогда пилоты приняли решение кружить над заливом Аяччо, сделав 4 круга за 18 минут.

Как пишет The Times, в это время сотрудники аэропорта поднялись по лестнице, обнаружили диспетчера спящим за столом и разбудили его. Он включил огни взлетно-посадочной полосы и дал разрешение на заход. Приземление прошло без происшествий.

Командир борта отметил, что за десятилетия карьеры ему никогда не приходилось сталкиваться с подобной ситуацией, назвав случившееся «небольшой экскурсией». По его словам, паники среди пассажиров не было, все сохраняли спокойствие и отнеслись к случившемуся с юмором.

После инцидента диспетчера проверили на наркотики и алкоголь, результаты оказались отрицательными.

Как уточняет издание, французские авиадиспетчеры являются госслужащими и входят в число самых высокооплачиваемых в мире, некоторые из них зарабатывают до 120 000 евро в год. Кроме того, они имеют право на досрочную пенсию в возрасте 50 лет.