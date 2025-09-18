В Ростовской области проводят эксперимент по легализации гостевых домов

Эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов в Ростовской области поддержали на заседании комитета регионального парламента. Об этом говорится на сайте Законодательного собрания Дона.
Эксперимент будет проводиться в ряде регионов России с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года. Основная цель — создание механизма специального правового регулирования подобной деятельности.
— Ростовская область входит в эксперимент, который принимается для того, чтобы урегулировать в правовом поле отношения между теми, кто предоставляет туристическую услугу, и теми, кто этим пользуется, — пояснила председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Ирина Жукова.
Министр экономического развития региона Павел Павлов подчеркнул важность проекта. Для предпринимателей это возможность повысить качество услуг, а для области — шанс укрепить позиции одного из ведущих туристических регионов страны.
Федеральным законом вводятся четкие определения таких понятий как «гостевой дом», «услуги гостевого дома» и «классификация гостевого дома». Запрещается предоставлять услуги в помещениях, не внесенных в официальный реестр.
