Чернышенко посетил слет Всемирного фестиваля молодежи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил площадку слета Всемирного фестиваля молодежи на территории Нижегородской ярмарки, передает корреспондент РИА Новости.
Слет Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) проходит в Нижнем Новгороде с 17 по 22 сентября.
«Для меня это большая честь и радость быть сегодня с вами… Я отметил, что цель ваших активностей — это создать, изобретать историю. Это то, что вы (иностранные гости слета — ред.) делаете в России: работаете в России, изобретаете в России, создаете что-то в России. Это действительно очень захватывающая задача всей общей команды», — сказал Чернышенко иностранным участникам во время посещения одной из площадок слета.
Вице-премьер также пожелал гостям из-за рубежа продуктивной совместной работы и приятного времяпрепровождения в Нижнем Новгороде.
В ходе осмотра территории Чернышенко посетил медиаплощадку слета, зал проведения фиджитал-игр, пространства уличных активностей мероприятия и многое другое.
Слет ВФМ собрал 2 тысячи молодых людей: 1 тысячу участников из России и столько же иностранцев со всех континентов Земли. В слете также принимают участие 200 подростков от 14 до 17 лет: 100 из РФ и 100 — из-за рубежа. Организатором мероприятия стала Росмолодежь, соорганизатором — правительство Нижегородской области, а оператором — Дирекция Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ).