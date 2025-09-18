Ричмонд
Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 19 сентября 2025

Свет отключат в четырех районах Иркутска 19 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 19 сентября 2025 года коснется Ленинского, Правобережного, Октябрьского и Свердловского районов. Согласно информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет 38», ограничения связаны с проведением плановых ремонтных работ на электрических сетях.

Отключение света в Иркутске 19 сентября 2025.

Работы пройдет по множеству адресов, в том числе на улице Лермонтова, Гоголя, Пискунова, Ширямова, Байкальской, Рабочего Штаба, Чкалова, Киренской, Ленина и других. Кому-то повезет, ведь без света придется посидеть всего пару часов ночью. Но части города придется столкнуться с отключениями, которые продляться весь день.

Более подробная информация о том, где пройдет отключение света в Иркутске 19 сентября 2025, представлена в фотокарточках ниже.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что горячую воду отключат в двух округах Иркутска 19 сентября.