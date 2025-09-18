Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 19 сентября 2025

Работы пройдет по множеству адресов, в том числе на улице Лермонтова, Гоголя, Пискунова, Ширямова, Байкальской, Рабочего Штаба, Чкалова, Киренской, Ленина и других. Кому-то повезет, ведь без света придется посидеть всего пару часов ночью. Но части города придется столкнуться с отключениями, которые продляться весь день.