Никаких вестей с самого лета: пропавшего уфимца не могут отыскать уже почти три недели

Уже 20 дней длятся поиски пропавшего 40-летнего уфимца Дмитрия Корюзлова. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с 29 августа. Приметы пропавшего: его рост — 175 сантиметров, у него нормальное телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза. Во что был одет — неизвестно.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
