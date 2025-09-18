Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никаких вестей с самого лета: пропавшего уфимца не могут отыскать уже почти три недели

Поиски пропавшего 40-летнего уфимца длятся уже 20 дней.

Источник: Комсомольская правда

Уже 20 дней длятся поиски пропавшего 40-летнего уфимца Дмитрия Корюзлова. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с 29 августа. Приметы пропавшего: его рост — 175 сантиметров, у него нормальное телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза. Во что был одет — неизвестно.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.