В Нижнем Новгороде открыли 18 новых корпусов ИТ-кампуса «Неймарк»

Официальная церемония открытия студенческих гостиниц ИТ-кампуса «Неймарк», который развивается по нацпроекту «Молодежь и дети», состоялась в Нижнем Новгороде при участии вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ.
«Наш Президент Владимир Путин поставил задачу в рамках национального проекта “Молодежь и дети” до 2030 года создать 25 кампусов мирового уровня. Ключевое слово — “мирового”. Думаю, он превосходит все мировые стандарты. Здесь не просто помещение для комфортного пребывания и творчества, общественные пространства, “умный” дом и другие функции, которые создают безопасную и комфортную среду. Это часть образовательного, воспитательного пространства, которое в сочетании с технопарком будет обеспечивать непрерывную цепочку создания ценностей для нашей страны и будущего», — заявил Чернышенко.
Первыми в кампусе разместились участники слета Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), который проходит в Нижнем Новгороде с 17 по 21 сентября. Заселение учащихся планируется в октябре. Инфраструктура студенческого городка включает оборудованные жилые комнаты, зоны для самостоятельных занятий, общественные пространства, подземный паркинг. Кроме того, скоро там планируют открыть кафе и объекты розничной торговли. В непосредственной близости к гостиничному комплексу разместится технопарк. Там свои офисы смогут открыть российские флагманские ИТ-компании. Проживать в новых общежитиях будут не только обучающиеся по программам «Неймарка», но и студенты других ИТ-профилей нижегородских вузов.
«Еще три-четыре года назад на этом месте были трущобы, прямо в центре города, недалеко от кремля. Сейчас здесь не просто стены зданий, это уже образовательные программы, индустриальные партнеры и лучшие студенты, которые стараются попасть в программу “Неймарка”. С одной стороны, сегодня завершается первый этап создания ИТ-кампуса, а с другой стороны, это начало большого пути. Хочется, чтобы “Неймарк” стал одним из лучших университетов мира, чтобы в разных уголках земли его название стало символом лучшего образования», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.