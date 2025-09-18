В Нижнем Новгороде открыли 18 новых корпусов ИТ-кампуса «Неймарк»

«Еще три-четыре года назад на этом месте были трущобы, прямо в центре города, недалеко от кремля. Сейчас здесь не просто стены зданий, это уже образовательные программы, индустриальные партнеры и лучшие студенты, которые стараются попасть в программу “Неймарка”. С одной стороны, сегодня завершается первый этап создания ИТ-кампуса, а с другой стороны, это начало большого пути. Хочется, чтобы “Неймарк” стал одним из лучших университетов мира, чтобы в разных уголках земли его название стало символом лучшего образования», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.