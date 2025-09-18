В селе Отрадинском Орловской области обновили детскую школу искусств

Капитальный ремонт корпуса Отрадинской детской школы искусств имени Калинниковых провели в Орловской области по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили администрации Мценского района.
Отремонтированный корпус находится в доме № 1 в селе Отрадинском. В помещении смонтировали новый потолок, покрасили стены и батареи. Кроме того, специалисты заменили там напольное покрытие, сети электропроводки и освещения, а также поставили пластиковые окна.
Уточним, что в 2023 году в порядок привели другой корпус школы в доме № 16. Там отремонтировали фасад. Также закупили музыкальные инструменты, новую мебель и учебные материалы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.