В Ленобласти стартовал ремонт дороги Стрельна — Кипень — Гатчина

«Очевидно, что ремонт этой дороги особенно важен для ленинградцев. Ее обновление заметно сократит время в пути и повысит комфорт ежедневных поездок на работу, учебу и так далее для жителей Гатчины и близлежащих населенных пунктов, через которые она проходит. В этом году пошли дальше и начали ремонт этой дороги также на отрезке от Сквориц практически до федеральной [трассы] А-120», — сказал заместитель директора «Ленавтодора» Никита Степанов.