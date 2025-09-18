В Ленобласти стартовал ремонт дороги Стрельна — Кипень — Гатчина

Участок трассы Стрельна — Кипень — Гатчина в Ленинградской области отремонтируют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в дорожном комитете региона.
Отрезок дороги пролегает через деревни Большое Рейзино и Сокколово. Его длина — около 3 км. Отмечается, что по трассе Стрельна — Кипень — Гатчина за день проезжает до 16 тысяч машин.
«Очевидно, что ремонт этой дороги особенно важен для ленинградцев. Ее обновление заметно сократит время в пути и повысит комфорт ежедневных поездок на работу, учебу и так далее для жителей Гатчины и близлежащих населенных пунктов, через которые она проходит. В этом году пошли дальше и начали ремонт этой дороги также на отрезке от Сквориц практически до федеральной [трассы] А-120», — сказал заместитель директора «Ленавтодора» Никита Степанов.
На подготовительном этапе рабочие расчищают ремонтируемый участок. Они также вырубают кустарники и валят деревья. Параллельно специалисты приступили к работам по обустройству остановок общественного транспорта. Далее им предстоит снять старый асфальт, уложить два слоя нового покрытия. Также на отрезке планируют смонтировать знаки и нанести разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.